Комсомольский мост в Омске перекроют для ремонта на 5 месяцев

Капитальный ремонт Комсомольского моста, о котором уже говорилось ранее, обойдётся в 1 миллиард рублей. Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции рассказал заместитель главы департамента строительства Михаил Сизов.
Сейчас проект реконструкции находится на экспертизе, мэрия планирует, что он будет одобрен уже в апреле. Сам ремонт планируют на 25−26 годы, при этом на какое-то время мост придётся полностью перекрыть.
«Будет проведена замена пролётного строения, плиты и крайних балок. Движение по мосту будет полностью перекрыто, это займёт 4−5 месяцев», — рассказал Михаил Сизов.
Напомним, что после реконструкции на мост могут вернуться трамвайные пути — хотя конкретных планов по этому поводу пока нет.