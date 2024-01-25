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Комсомольский мост в Омске перекроют для ремонта на 5 месяцев

Реконструкцию планируют начать в 2025 году.
Источник: Om1.ru

Капитальный ремонт Комсомольского моста, о котором уже говорилось ранее, обойдётся в 1 миллиард рублей. Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции рассказал заместитель главы департамента строительства Михаил Сизов.

Сейчас проект реконструкции находится на экспертизе, мэрия планирует, что он будет одобрен уже в апреле. Сам ремонт планируют на 25−26 годы, при этом на какое-то время мост придётся полностью перекрыть.

«Будет проведена замена пролётного строения, плиты и крайних балок. Движение по мосту будет полностью перекрыто, это займёт 4−5 месяцев», — рассказал Михаил Сизов.

Напомним, что после реконструкции на мост могут вернуться трамвайные пути — хотя конкретных планов по этому поводу пока нет.