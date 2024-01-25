В центре Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт

«В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов. С 2010 года модернизировали более 150 таких объектов из 450 работающих. В этом году отремонтировали газорегуляторный пункт “Алексей Толстой”, который был введен в эксплуатацию в 1955 году. Он обеспечивает газоснабжение районов Пресненский и Арбат», — отметил Петр Бирюков.