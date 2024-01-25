«Объем выбросов снизится на треть»: депутаты обсудили перспективы газификации Красноярского края

В краевом Законодательном Собрании состоялось первое заседание депутатской рабочей группы по газификации региона, на котором отраслевые министерства представили текущую ситуацию.
При газификации Красноярского края ожидается, что общий годовой объем потребления голубого топлива составит 4,6 млрд кубометров. Потребителями станут промышленные и энергетические предприятия, а также жители Красноярского края. По плану, газопровод должен пройти через 10 центральных и южных районов, захватить 46 муниципальных образований, включая Красноярск. Также на территории региона должны построить газораспределительные станции и завод по производству сжиженного природного газа. Предположительно, он будет находиться в Манском или Березовском районе.
На заседании заявили, что газификация позволит примерно на 34% снизить объем выбросов от предприятий энергетики и промышленности, которые взяты в расчет.
«Газификация положительно скажется на нашем, так скажем, режиме “черного неба”. Совокупный объем выбросов в Красноярске составляет 100 тысяч тонн. Я думаю правильно, что мы занимаемся вопросом по переводу на газ предприятий на территории города и близлежащих пунктов. Предусмотрено, что головные котельные СГК перейдут на газ. Самое главное, что в процессе газификации мы будем избавляться от пыли, потому что взвешенных веществ при сжигании газа, можно сказать, нет», — отметил Анвар Бикбов, первый заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края.
«Хотелось бы сейчас обратиться с предложением, чтобы стоимость газа для Крайгаза каким-то образом субсидировали или уменьшили. Это помогло бы жителям перейти обратно с угольного отопления на газовое», — предложил он.
«Поручение президента имеет четкие сроки, уже в марте будет первый отчет, и, конечно, мы продолжим свою работу и будем держать руку на пульсе, о том, как ускорить этот процесс, каким образом будет развиваться ситуация и как можно больше муниципальных образований вошли в схему газификации», — прокомментировал итоги заседания Егор Васильев, руководитель рабочей группы.