«Объем выбросов снизится на треть»: депутаты обсудили перспективы газификации Красноярского края

«Газификация положительно скажется на нашем, так скажем, режиме “черного неба”. Совокупный объем выбросов в Красноярске составляет 100 тысяч тонн. Я думаю правильно, что мы занимаемся вопросом по переводу на газ предприятий на территории города и близлежащих пунктов. Предусмотрено, что головные котельные СГК перейдут на газ. Самое главное, что в процессе газификации мы будем избавляться от пыли, потому что взвешенных веществ при сжигании газа, можно сказать, нет», — отметил Анвар Бикбов, первый заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края.