Ремонт моста у Телецентра в Омске продлится два года

Реконструкция моста имени 60-летия ВЛКСМ, которую планируют начать в 2024 году, продлится два сезона. Об этом рассказал сегодня заместитель директора департамента строительства Михаил Сизов.
Движение на время ремонта перекрывать не будут, однако ограничат. Для проезда будут оставлять то 4, то 2 полосы. Такую сложную схему пришлось применить из-за необходимости ликвидировать следы былого транспортного величия Омска.
«Посередине моста находятся старые трамвайные рельсы, которые мы вынуждены будем демонтировать, устанавливать. Поэтому этапов будет больше. Мы планируем расширение проезжей части, ремонт бетонных, металлических поверхностей, переустройство инженерных сетей», — сообщил Михаил Сизов.
Напомним, что параллельно власти планируют заняться ремонтом Комсомольского моста.