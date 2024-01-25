Северная Корея стала новым экзотическим направлением для российских туристов

Он отметил, что в 2023 году доля организованных поездок (то есть по турпакетам) достигла 80%, на оставшиеся 20% приходятся самостоятельные путешествия. Ранее это соотношение составляло 60% организованных против 40% самостоятельных.
Самой популярной страной прошлого года стала Турция, ее посетили 7 млн туристов из России. В Таиланд съездили 1,5 млн человек, на Мальдивы — 209 тыс., на Кубу — 185 тыс. Также в числе популярных направлений — Египет и ОАЭ.
По прогнозу Ильи Уманского, в грядущем весенне-летнем сезоне спрос будет сконцентрирован на этих же направлениях. Плюс туристы проявляют интерес к Белоруссии, Абхазии, Азербайджану, Италии, Франции и Казахстану. «В этом списке есть страны ЕС, мы отмечаем восстановление спроса — зимой увеличилось число поездок туда на горнолыжные курорты. В России мы активно наращиваем эту спортивную инфраструктуру, но за спросом пока не успеваем», — пояснил Илья Уманский.
Также первая группа туристов из России этой зимой направилась на горнолыжный курорт в Северную Корею. Однако пока это направление не станет массовым. «Скорее, в ближайшей перспективе оно будет относиться к разряду экзотических», — сказал эксперт.
Говоря о прогнозах, он отметил, что выездной турпоток может увеличиться на 5−7% по итогам 2024 года. Основной прирост придется на Турцию.