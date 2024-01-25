Северная Корея стала новым экзотическим направлением для российских туристов

В минувшем году за границей отдохнули около 8 млн россиян. Это на 1 млн больше, чем в 2022 году, но существенно ниже показателя допандемийного 2019 года, когда за рубеж съездили около 14 млн жителей страны. Такие цифры на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» сегодня озвучил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.