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Северная Корея стала новым экзотическим направлением для российских туристов

В минувшем году за границей отдохнули около 8 млн россиян. Это на 1 млн больше, чем в 2022 году, но существенно ниже показателя допандемийного 2019 года, когда за рубеж съездили около 14 млн жителей страны. Такие цифры на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» сегодня озвучил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Он отметил, что в 2023 году доля организованных поездок (то есть по турпакетам) достигла 80%, на оставшиеся 20% приходятся самостоятельные путешествия. Ранее это соотношение составляло 60% организованных против 40% самостоятельных.

Самой популярной страной прошлого года стала Турция, ее посетили 7 млн туристов из России. В Таиланд съездили 1,5 млн человек, на Мальдивы — 209 тыс., на Кубу — 185 тыс. Также в числе популярных направлений — Египет и ОАЭ.

По прогнозу Ильи Уманского, в грядущем весенне-летнем сезоне спрос будет сконцентрирован на этих же направлениях. Плюс туристы проявляют интерес к Белоруссии, Абхазии, Азербайджану, Италии, Франции и Казахстану. «В этом списке есть страны ЕС, мы отмечаем восстановление спроса — зимой увеличилось число поездок туда на горнолыжные курорты. В России мы активно наращиваем эту спортивную инфраструктуру, но за спросом пока не успеваем», — пояснил Илья Уманский.

Также первая группа туристов из России этой зимой направилась на горнолыжный курорт в Северную Корею. Однако пока это направление не станет массовым. «Скорее, в ближайшей перспективе оно будет относиться к разряду экзотических», — сказал эксперт.

Говоря о прогнозах, он отметил, что выездной турпоток может увеличиться на 5−7% по итогам 2024 года. Основной прирост придется на Турцию.

туризм и отдых