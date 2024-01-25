Стало известно, какие вакансии предлагают студентам в Челябинской области

На каждое предложение работы для студентов в Челябинской области приходятся три резюме. Аналитики hh.ru к Татьяниному дню назвали вакансии, на которые могут рассчитывать молодые соискатели на Южном Урале.



По данным исследования, на сегодняшний день студентам подходят примерно 9% существующих в регионе вакансий. Это места, где можно трудиться без опыта работы и совмещать процесс с учёбой.



В топ-5 сфер, где охотнее всего готовы принимать учащихся, попали «Продажи, обслуживание клиентов» (почти половина от общего числа подходящих предложений), «Транспорт, логистика, перевозки», «Розничная торговля», «Административный персонал» и «Туризм, гостиницы, рестораны».



Чаще всего молодым соискателям на постоянной основе предлагают должности менеджеров по продажам, секретарей, ассистентов и поваров. В качестве подработки проще всего устроиться продавцом, кассиром, курьером, оператором call-центра, упаковщиком, официантом или барменом.



По прогнозам аналитиков, сейчас на рынке высокая конкуренция за молодые кадры на фоне дефицита таковых. Эффект демографической ямы и постепенное «вымывание» молодёжи в структуре трудоспособного населения, вероятно, сохранит эту тенденцию на ближайшее десятилетие.