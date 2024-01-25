Российский рубль подешевел в начале торгов на бирже

Ранее, с 26 декабря 2023 года по 16 января 2024-го, российский рубль почти всегда рос. После этого на БВФБ курс в основном падает.
В то же время евро начал рост. Средний курс на 10:40 в четверг составил 3,4408 белорусских рубля, показав увеличение на 0,31%. С 28 декабря прошлого года по 23 января нынешнего года евро падал. Теперь наметилась тенденция увеличения курса, но объемы сделок остались на прежнем невысоком уровне. В начале торгов в четверг это 0,2 млн евро (около 0,2 млн в долларовом эквиваленте).
Доллар также начал расти и вернулся примерно на уровень 18 января. Курс на 11:16 четверга составил 3,1651 белорусских рубля (плюс 0,29%). Объем сделок — 2,6 млн.
Китайская валюта также на подъеме (+0,36%) и оценивается в 4,4040 белорусских рубля за десять юаней. Масштаб сделок традиционно уступает только российскому рублю — 41,6 млн юаней (5,8 млн в долларах).