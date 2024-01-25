Российский рубль подешевел в начале торгов на бирже

В то же время евро начал рост. Средний курс на 10:40 в четверг составил 3,4408 белорусских рубля, показав увеличение на 0,31%. С 28 декабря прошлого года по 23 января нынешнего года евро падал. Теперь наметилась тенденция увеличения курса, но объемы сделок остались на прежнем невысоком уровне. В начале торгов в четверг это 0,2 млн евро (около 0,2 млн в долларовом эквиваленте).