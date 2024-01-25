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Омские предприниматели смогут развивать свой бизнес в Индии

Омский областной Союз предпринимателей заключил соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией предприятий малого и среднего бизнеса Индии, сообщает пресс-служба объединения.

Документ подразумевает совместную работу над инвестиционными и инновационными проектами, организацию деловых и культурных мероприятий, таких, как форумы, конференции, круглые столы.

В свою очередь Ассоциация Индии предоставит Омскому Союзу широкие возможности для продвижения своих услуг, окажет поддержку в укреплении его деловой репутации.

Соглашение заключено на два года с возможностью продления. Подобный международный документ объединение подписало впервые.

Ранее мы писали, что в Омск приехали участники очной программы бизнес-инкубатора БРИКС.

Также мы сообщали, что торгово-промышленные палаты Ставрополья и Омской области подписали соглашение о сотрудничестве. Товарооборот между регионами уже достиг 1,4 миллиардов рублей.