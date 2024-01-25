Омские предприниматели смогут развивать свой бизнес в Индии

Документ подразумевает совместную работу над инвестиционными и инновационными проектами, организацию деловых и культурных мероприятий, таких, как форумы, конференции, круглые столы.
В свою очередь Ассоциация Индии предоставит Омскому Союзу широкие возможности для продвижения своих услуг, окажет поддержку в укреплении его деловой репутации.
Соглашение заключено на два года с возможностью продления. Подобный международный документ объединение подписало впервые.
Ранее мы писали, что в Омск приехали участники очной программы бизнес-инкубатора БРИКС.
Также мы сообщали, что торгово-промышленные палаты Ставрополья и Омской области подписали соглашение о сотрудничестве. Товарооборот между регионами уже достиг 1,4 миллиардов рублей.