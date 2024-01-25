МУП «ЖКУ Московского района» ликвидируют в Казани

В Казани ликвидируют МУП «ЖКУ Московского района». Соответствующее постановление подписал руководитель исполкома города Рустем Гафаров.
Предприятие расположено по адресу: улица Груздева, 5. Его должны ликвидировать до конца сентября 2024 года.
Согласно документу, ликвидационную комиссию возглавит исполняющий обязанности начальника МУП «ЖКУ Московского района» Рафис Билялов. В его обязанности вошли обеспечение соблюдения прав работников ликвидируемого предприятия и принятие мер по погашению кредиторской задолженности компании.
Напомним, в Казани снесут еще 16 незаконных торговых точек, заборов и шлагбаумов.