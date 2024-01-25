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МУП «ЖКУ Московского района» ликвидируют в Казани

Предприятие расположено на улице Груздева.
Источник: Комсомольская правда

В Казани ликвидируют МУП «ЖКУ Московского района». Соответствующее постановление подписал руководитель исполкома города Рустем Гафаров.

Предприятие расположено по адресу: улица Груздева, 5. Его должны ликвидировать до конца сентября 2024 года.

Согласно документу, ликвидационную комиссию возглавит исполняющий обязанности начальника МУП «ЖКУ Московского района» Рафис Билялов. В его обязанности вошли обеспечение соблюдения прав работников ликвидируемого предприятия и принятие мер по погашению кредиторской задолженности компании.

Напомним, в Казани снесут еще 16 незаконных торговых точек, заборов и шлагбаумов.

ЖКХ