Власти НСО заявили о сокращении числа долгостроев в 10 раз

Количество долгостроев, включённых в единый реестр проблемных объектов, в Новосибирской области за последние два года сократилось более чем в 10 раз. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу областного Минстроя Алексея Колмакова.
По данным чиновника, на начало 2022 года в реестре значилось 124 долгостроя. На сегодняшний день в списке осталось 10 долгостроев, в которых договоры долевого заключили участия 1 668 человек..
«По каждому дому разработан механизм восстановления прав граждан, понятны сроки и алгоритмы выхода из кризисных ситуаций, каждый дом находится на постоянном контроле правительства Новосибирской области и областной прокуратуры», — заявил министр.
Одним из наиболее эффективных механизмов помощи дольщикам Колмаков назвал реализацию масштабных инвестпроектов. Сейчас в регионе реализуют 48 МИПов, с помощью которых удалось привлечь более 3,5 млрд рублей. Помимо этого, гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков, инициаторами МИПов предоставлено около 45 тыс. кв.м готового жилья.
По данным пресс-службы правительства региона, с 2010 года в области были восстановлены права граждан в 198 проблемных домах.