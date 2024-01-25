Стоимость весенне-летних туров из России в Турцию снизилась

Директор туристической компании «Алфе Миа Тур» (Анталья) Алик Чирах отметил, что турецкие отельеры очень ждут гостей из России и предпринимают все усилия, чтобы их количество росло. «В прошлом году у нас было землетрясение, и это сильно сказалось на туризме. Первые полгода страна приходила в себя. Также тогда цены росли в связи с курсом валют у вас в России и с инфляцией — у нас. Ощущение некой нестабильности у нас есть до сих пор, но люди ко всему привыкают, и мы тоже привыкли. Отчетливее высчитывают себестоимость отельеры. Не думаю, что будут серьезные изменения в ценах и скидках. В Анталии, когда только гостиницы получают определенную заполняемость, скидки раннего бронирования начинают уменьшаться. Так есть и было всегда», — отметил Алик Чирах.