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Стоимость весенне-летних туров из России в Турцию снизилась

Россияне уже в январе активно бронируют весенне-летние туры в Турцию. Спрос на них вырос примерно в 2−3 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом на пресс-конференции сегодня заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.
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Источник: AP 2023

Он отметил, что в этом году стоимость туров не будет превышать прошлогодний уровень и, скорее, снизится. «Турецкие отельеры предоставили лучшие условия для российских туроператоров. Произошло снижение цен на отели в среднем на 27% по сравнению с прошлым годом, за счет чего для потребителя снижается и конечная стоимость путевки. Кроме того, сейчас мы видим укрепление рубля по отношению к другим валютам», — рассказал Илья Уманский, отметив, что эти факторы и спровоцировали рост раннего бронирования в эту страну.

Директор туристической компании «Алфе Миа Тур» (Анталья) Алик Чирах отметил, что турецкие отельеры очень ждут гостей из России и предпринимают все усилия, чтобы их количество росло. «В прошлом году у нас было землетрясение, и это сильно сказалось на туризме. Первые полгода страна приходила в себя. Также тогда цены росли в связи с курсом валют у вас в России и с инфляцией — у нас. Ощущение некой нестабильности у нас есть до сих пор, но люди ко всему привыкают, и мы тоже привыкли. Отчетливее высчитывают себестоимость отельеры. Не думаю, что будут серьезные изменения в ценах и скидках. В Анталии, когда только гостиницы получают определенную заполняемость, скидки раннего бронирования начинают уменьшаться. Так есть и было всегда», — отметил Алик Чирах.

Он выразил уверенность, что препятствий для поездкок россиян в Турцию в этом году ждать не стоит. «Никто не застрахован от землетрясения и потрясений, но, думаю, политических и экономических преград не будет», — сказал Алик Чирах.

туризм и отдых