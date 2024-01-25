Первый этап трассы ТР-53 в Перми будет завершен в этом году

Все строительство разделено на четыре этапа. Первый этап, который реализуется в настоящее время, подразумевает реконструкцию улицы Уинской со строительством моста через реку Ива и съездов транспортной развязки на пересечении улиц Уинской и Старцева. Его общая протяженность составит 1,2 километра, здесь появятся два надземных пешеходных перехода, новые остановки общественного транспорта и велопешеходная зона.