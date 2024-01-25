Первый этап трассы ТР-53 в Перми будет завершен в этом году

В Перми продолжается строительство трассы ТР-53 «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная», которая должна соединить микрорайоны Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый с центром города.
Мост через Иву
Все строительство разделено на четыре этапа. Первый этап, который реализуется в настоящее время, подразумевает реконструкцию улицы Уинской со строительством моста через реку Ива и съездов транспортной развязки на пересечении улиц Уинской и Старцева. Его общая протяженность составит 1,2 километра, здесь появятся два надземных пешеходных перехода, новые остановки общественного транспорта и велопешеходная зона.
В данный момент строители сосредоточились на работах в районе мостового перехода через реку Ива. Готовность участка превысила 50 процентов, сообщили в «РосСтройКонтроле».
— Ведутся работы по бетонированию пролетного строения моста. Кроме того, выполняются мероприятия по организации прилегающих съездов и подъездных путей, включая устройство свайных фундаментов под шумозащитные экраны, — рассказал генеральный директор «РосСтройКонтроля» Владимир Щербинин. — Завершить работы первого этапа, в том числе и устройство магистрали по улице Уинской, планируется до конца 2024 года.
Владимир Щербинин также отметил, что на участке будет создана безбарьерная среда — на тротуарных лестницах будут установлены пандусы.
Госэкспертиза одобрила
Проекты строительства второго и третьего этапов трассы ТР-53 уже получили положительное заключение государственной экспертизы. Четвертый пока находится на рассмотрении.
На втором этапе будет построен мост через реку Талажанка и возведен основной ход дороги до улицы Пролетарской.
— Сейчас для строительства второго этапа ведется подготовка территории, выполняется требуемое изъятие земельных участков, — рассказали «Комсомолке» в министерстве транспорта Пермского края.
Третьим этапом будут возведены мосты через реки Чукулайка, Огаршиха, Большая Мотовилиха. Магистраль пересечет улицу Лядовскую и соединит микрорайон Гарцы.
На завершающем четвертом этапе будет построен мост через реку Малая Мотовилиха. Магистраль завершится устройством кольцевого пересечения с улицами Целинная и Лянгасова.
Общая протяженность новой трассы после ее завершения составит 8,7 километров.