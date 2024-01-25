В Перми старые трамваи полностью исчезнут с городских маршрутов в феврале

Напомним, трехстороннее концессионное соглашение с ООО «Мовиста Регионы» было подписано в ноябре 2022 года. В течение трех лет компания отремонтирует 35 км трамвайных путей. Также будут обновлены семь тяговых подстанций и реконструировано депо «Балатово». Так, работы по реконструкции трамвайных путей уже завершены на улице Куйбышева. Выполнен запуск трамваев по улице Дзержинского.