В Перми старые трамваи полностью исчезнут с городских маршрутов в феврале

В Перми на линию вышли 17 из 30 новых трамваев «Львенок», которые поступили в пошлом году в рамках концессионного соглашения. Новые вагоны курсируют по разным маршрутам. На сегодняшний день их количество в городе достигло 54 штук. Об этом сообщает краевое министерство транспорта.
Трамваи оснащены кондиционерами, USB-зарядками для телефонов, медиа-панелями и кнопками адресного открывания двери. Кроме того, для маломобильных групп населения предусмотрено место для инвалидной коляски, оборудованное ремнем безопасности и кнопкой связи с водителем.
В течение февраля с городских маршрутов должны исчезнуть все трамваи 80−90-х годов выпуска. Отмечается, что это обеспечит повышение качества перевозок для пассажиров и улучшит условия труда для водителей.
Напомним, трехстороннее концессионное соглашение с ООО «Мовиста Регионы» было подписано в ноябре 2022 года. В течение трех лет компания отремонтирует 35 км трамвайных путей. Также будут обновлены семь тяговых подстанций и реконструировано депо «Балатово». Так, работы по реконструкции трамвайных путей уже завершены на улице Куйбышева. Выполнен запуск трамваев по улице Дзержинского.