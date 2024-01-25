Строительная отрасль Новосибирска испытывает дефицит кадров

«К сожалению, подрядчики порой откровенно лгали, и ввод в эксплуатацию некоторых социальных объектов приходилось смещать по срокам. Подрядчики говорили о том, что испытывают дефицит кадров, поэтому не могут завершить объекты в указанные даты. Объёмы строительства колоссальные в регионе, а профессионалов и добросовестных организаций не хватает», — отметил Травников.