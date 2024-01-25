Строительная отрасль Новосибирска испытывает дефицит кадров

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал в интервью Сиб.фм, что жители региона в 2023 году продолжили успешно преодолевать трудности. Он отметил, что инфляция, рост цен на стройматериалы и повышение ключевой ставки Центрального банка стали факторами, которые создали определенные неприятные условия.
Глава региона также выделил проблему дефицита кадров в строительной отрасли. Он отметил, что некоторые подрядчики столкнулись с трудностями в завершении проектов из-за ограниченности квалифицированных специалистов. В регионе ощущается значительный объем строительства, но недостаток профессионалов и ответственных организаций становится проблемой.
«К сожалению, подрядчики порой откровенно лгали, и ввод в эксплуатацию некоторых социальных объектов приходилось смещать по срокам. Подрядчики говорили о том, что испытывают дефицит кадров, поэтому не могут завершить объекты в указанные даты. Объёмы строительства колоссальные в регионе, а профессионалов и добросовестных организаций не хватает», — отметил Травников.