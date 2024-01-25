«Год был уникальным»: Госкомитет РТ по тарифам напомнил об изменении цен на ЖКУ с июля

Спикер подчеркнул, что для 72% жителей Татарстана рост платы будет менее 10,8%. Груничев также отметил, что «2023 год был уникальным», потому что индексация тарифов на коммунальные услуги не проводилась. Последняя индексация была проведена 1 декабря 2022 года, установленные тарифы действуют до 30 июня 2024 года — то есть на протяжении более полутора лет.