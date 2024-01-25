В Уфе из-за стройки по соседству треснули стены в жилом доме

«По его итогам принято решение прекратить работы по установке свай. Управляющей компании поручено провести обследование всех квартир и предоставить в администрацию Ленинского района акты обследования и техническую документацию дома. Застройщик должен заключить договор с экспертной организацией. Эксперты установят маяки — чтобы контролировать изменения трещин, проведут обследование здания и будут отслеживать влияние вибрационного воздействия на целостность конструкций дома», — пояснили в пресс-службе УГЗ Уфы.