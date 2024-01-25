В Уфе из-за стройки по соседству треснули стены в жилом доме

Они рассказали, что, что в результате вибрации от работающей сваебойной установки, расположенной на строительной площадке рядом, на стенах и перекрытиях образовались трещины.
На место выезжала оперативная группа управления гражданской защиты. Визуальный осмотр подтвердил поступившую информацию. Сваебойные работы прекращены.
Сегодня утром проводилось выездное совещание, в котором приняли участие представители Управления гражданской защиты столицы, администрации Ленинского района, прокуратуры Ленинского района, управляющей компании пострадавшего дома и застройщика.
«По его итогам принято решение прекратить работы по установке свай. Управляющей компании поручено провести обследование всех квартир и предоставить в администрацию Ленинского района акты обследования и техническую документацию дома. Застройщик должен заключить договор с экспертной организацией. Эксперты установят маяки — чтобы контролировать изменения трещин, проведут обследование здания и будут отслеживать влияние вибрационного воздействия на целостность конструкций дома», — пояснили в пресс-службе УГЗ Уфы.