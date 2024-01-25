Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

С февраля в Беларуси могут подорожать кредиты, и вот почему

С февраля Нацбанк повышает значения расчетных величин стандартного риска (РВСР). Это не обязывает банки синхронно увеличивать стоимость заемных средств, но чаще всего в таких случаях кредиты дорожают. Подробности сообщает пресс-служба регулятора.
Белорусский рубль
Источник: AP 2023

РВСР для новых кредитов, предоставленных юридическим лицам (за исключением льготных), будет равна 11,61% годовых, что на 0,35% больше, чем в январе.

Увеличится значение РВСР и для физических лиц. В феврале оно вырастет на 0,19% — до 16,63%.

К слову, заметный рост этого параметра наблюдался в январе по отношению к декабрю прошлого года. Тогда значение РВСР для физических лиц увеличилось на 1,19%.

Нацбанк повышает РВСР третий месяц подряд. Причем до этого их значения не менялись на протяжении пяти месяцев.