С февраля в Беларуси могут подорожать кредиты, и вот почему

РВСР для новых кредитов, предоставленных юридическим лицам (за исключением льготных), будет равна 11,61% годовых, что на 0,35% больше, чем в январе.
Увеличится значение РВСР и для физических лиц. В феврале оно вырастет на 0,19% — до 16,63%.
К слову, заметный рост этого параметра наблюдался в январе по отношению к декабрю прошлого года. Тогда значение РВСР для физических лиц увеличилось на 1,19%.
Нацбанк повышает РВСР третий месяц подряд. Причем до этого их значения не менялись на протяжении пяти месяцев.