МУЭТ заявил об изношенности трамваев в Уфе на 99%

В настоящее время по столице Башкирии курсирует 50 единиц электранспорта, средний возраст которых составляет 35 лет. В грядущем марте власти планируют провести модернизацию трамвайной системы города. В связи с этим республиканское правительство и мэрия Уфы намерены заключить концессионное соглашение с инвестором — компанией «Мовиста Регионы».