МУЭТ заявил об изношенности трамваев в Уфе на 99%

Об этом со ссылкой на сведения муниципального Управления электротранспорта сообщил телеканал UTV.
В настоящее время по столице Башкирии курсирует 50 единиц электранспорта, средний возраст которых составляет 35 лет. В грядущем марте власти планируют провести модернизацию трамвайной системы города. В связи с этим республиканское правительство и мэрия Уфы намерены заключить концессионное соглашение с инвестором — компанией «Мовиста Регионы».
Сначала власти планируют модернизировать электротранспорт на юге города, а затем при достижении желаемых результатов приступить к реконструкции трамвайной системы в северных районах.