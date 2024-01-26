Квартплату разделят по-соседски

«Такими темпами мы будем ликвидировать эту задолженность бесконечно», — посетовал чиновник. Он пришел к выводу, что «действующие легитимные способы воздействия на должников не работают».



«Добросовестные плательщики коммунальных услуг имеют право на качественное обслуживание. Однако из-за неплатежей уклоняющихся людей управляющие организации вынуждены экономить, что в итоге приводит к снижению качества предоставляемых услуг», — пояснил «Ъ-Казань» Тимур Нагуманов уже после заседания коллегии комитета. Он подчеркнул, что «добросовестные плательщики не должны страдать из-за долгов других», а «злостные неплательщики должны нести полную ответственность за свои обязательства, чтобы обеспечить честные условия для всех пользователей коммунальных услуг». «Необходимо принимать действенные меры», — сказал он «Ъ-Казань».



В целом по Татарстану долги жителей по услугам ЖКХ достигли почти 9 млрд руб., сообщил на заседании коллегии премьер-министр республики Алексей Песошин: «Нужно понимать, что эта сумма помогла бы и в сдерживании роста тарифов, и в улучшении качества оказания жилищно-коммунальных услуг, и в содержании сетей».



Он добавил, что по итогам 2023 года собираемость платежей с учетом долгов составила 99,2%, в том числе в декабре — 100%.



«Такой собираемости практически нигде нет в стране. Но даже эти проценты не дают нам достичь положительной динамики в погашении долгов», — сказал он.



С июля 2024 года более чем для четверти жителей Татарстана коммунальные услуги подорожают сразу на 15,7%. Такой рост тарифов затронет каждого одиннадцатого жителя Казани и каждого шестого — Набережных Челнов. Для остального населения региона тарифы повысятся на 10,8%. Такого резкого подорожания коммунальных услуг в республике ранее не наблюдалось. В 2023 году тарифы не повышались. Однако в 2022 году их увеличили дважды.



До 2021 года на единственное жилье было запрещено обращать взыскание в счет погашения долгов, напоминает судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев. По его словам, «исключением здесь было только жилье, которое находится в залоге по договору ипотеки». «Однако три года назад появились разъяснения Верховного суда РФ и постановление Конституционного суда. Появились прецеденты оценки судами качества и характеристик этого единственного жилья. То есть если суды сочтут, что должник, в том числе по ЖКХ, вполне может потесниться, то его жилье будет реализовано для погашения долгов, а сам он переедет в апартаменты поскромнее», — разъясняет эксперт.



В связи с этим господин Терентьев считает, что инициатива мэра Альметьевска «может быть частично реализована».



«Другой момент, что большинство должников по ЖКХ имеют в собственности скромные квартиры стандартного метража, поэтому массового эффекта от этого предложения я ожидать бы не стал», — говорит эксперт.



При этом Александр Терентьев считает, что разделение долгов на всех и включение их в тариф «противоречит принципам разумности и равенства». «То есть кто-то будет продолжать не платить, а кто-то должен оплачивать их долги из своего кармана. Думаю, это нежизнеспособная идея во всех смыслах. Тем более это приведет к социальной напряженности на фоне и так грядущего повышения тарифов», — заключает эксперт.



Кирилл Антонов.