Бюджет прожиточного минимума повышается с 1 февраля

БПМ в среднем на душу населения по сравнению с его значением, установленным с 1 ноября 2023 г., увеличится на 10,6% и составит 406,74 рубля.
По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ: трудоспособное население — 434,60 ₽; пенсионеры — 298,43 ₽; дети в возрасте до трех лет — 260,39 ₽; дети в возрасте от трех до шести лет — 349,90 ₽; дети в возрасте от шести до восемнадцати лет — 406,30 ₽.
Рост данного социального норматива обусловлен, в первую очередь, изменением качественного состава минимального набора продуктов питания, входящего в прожиточный минимум, утвержденным решением Правительства от 9 октября 2023 г. № 666.
Изменения затрагивают порядка 1,5 млн. получателей социальных выплат, установленных от БПМ.
В связи с изменением БПМ автоматически пересматриваются встроенные в систему социальной защиты отдельные социальные выплаты. Это размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, доплаты к пенсиям, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста и социальные пенсии.