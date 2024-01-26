Бюджет прожиточного минимума повышается с 1 февраля

По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ: трудоспособное население — 434,60 ₽; пенсионеры — 298,43 ₽; дети в возрасте до трех лет — 260,39 ₽; дети в возрасте от трех до шести лет — 349,90 ₽; дети в возрасте от шести до восемнадцати лет — 406,30 ₽.