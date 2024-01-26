Вадим Кормилец прокомментировал вопрос об открытии новых маршрутов в Омске

Директор департамента транспорта мэрии Омска Вадим Кормилец в эфире программы «Вести Омск» ответил на вопрос о планах по внедрению новых маршрутов в городе. По его словам, необходимости в этом пока нет. Единственные новые маршруты, которые появятся в Омске в ближайшее время, это троллейбусные. Они будут введены после строительства троллейбусной сети на Левобережье.
«К открытию планируется три новых троллейбусных маршрута. Два из них будут от “Меги”, до микрорайона “Юбилейный” и до завода имени Попова на улице 10 лет Октября. Третий маршрут свяжет новый микрорайон “Зелёная река” на Левобережье с железнодорожным вокзалом», — рассказал Вадим Кормилец.
На замечание ведущего о том, что в новом микрорайоне будут образовываться пробки в связи с узкой дорогой на улице Волгоградской, глава дептранса ответил, что именно поэтому туда было решено запустить троллейбусы, которые имеют большую вместимость, чем автобусы.