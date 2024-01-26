Вадим Кормилец прокомментировал вопрос об открытии новых маршрутов в Омске

Директор департамента транспорта мэрии Омска Вадим Кормилец в эфире программы «Вести Омск» ответил на вопрос о планах по внедрению новых маршрутов в городе. По его словам, необходимости в этом пока нет. Единственные новые маршруты, которые появятся в Омске в ближайшее время, это троллейбусные. Они будут введены после строительства троллейбусной сети на Левобережье.