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С «Голдман Групп» хотят взыскать долги по биржевым облигациям на более чем миллиард рублей

В Красноярский Арбитражный суд поступил иск на более чем миллиард рублей к ПАО УК «Голдман Групп».
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Источник: AP 2023

Как следует из искового заявления, поданного ООО «Регион Финанс», компания красноярского бизнесмена при выпуске облигаций обязалась выплачивать купонный доход по облигациям, а начиная с 28 купонного периода, досрочно погашать облигации вплоть до 59 купонного периода. После этого нужно было гасить оставшейся к указанному купонному периоду части номинальной стоимости облигаций.

«Однако, согласно доводам истца, ответчиком был допущен дефолт по 27, 28 купонным периодам, а также дефолт по выплате 2% номинальной стоимости облигаций в рамках частичного досрочного погашения облигаций», — пояснили в суде.

Таким образом с компании Романа Гольдмана хотят взыскать 20 млн рублей просроченной задолженности по выплате 2% номинальной стоимости облигаций, а также остальные 980 млн рублей номинальной стоимости облигаций. К этому должны добавиться еще 19,54 млн рублей просроченной задолженности по выплате купонного дохода (11,50% годовых по 1 000 000 штук облигаций за 27 и 28 купонные периоды) и сумма купонного дохода с даты начала 29 купонного периода по дату фактической уплаты долга.

В суде напомнили, что у них в производстве находятся иски, предъявленные к разным компаниям Романа Гольдмана. Так ПАО Росбанк хочет получить с ООО Торговый дом «Мясничий» кредит в 30,4 млн рублей, Центр охраны труда и промышленной безопасности и Комитет по управлению муниципальным имуществом Сухобузимского района предъявили иски к ООО «Объединение АгроЭлита» на общую сумму 951,8 тыс. рублей. Кроме этого, ИП Якушев Е. А. просит признать ООО «АгроЭлита» банкротом. В отношении самого Романа Гольдмана возбуждены уголовные дела, его планируют объявить в международный розыск.

Накануне адвокат Романа Гольдмана заявил, что его подзащитный не сбегал из страны, а уехал отдыхать. Также, по версии защиты, бизнесмен не принимал решения о прекращении работы своего кооператива «Агро Вклад». Защитник отметил, что если у Гольдмана и его холдинга арестовали порядка 383 объектов недвижимости, называть его предприятие «пустышкой» — «необоснованно».

экономика