С «Голдман Групп» хотят взыскать долги по биржевым облигациям на более чем миллиард рублей

Как следует из искового заявления, поданного ООО «Регион Финанс», компания красноярского бизнесмена при выпуске облигаций обязалась выплачивать купонный доход по облигациям, а начиная с 28 купонного периода, досрочно погашать облигации вплоть до 59 купонного периода. После этого нужно было гасить оставшейся к указанному купонному периоду части номинальной стоимости облигаций.
«Однако, согласно доводам истца, ответчиком был допущен дефолт по 27, 28 купонным периодам, а также дефолт по выплате 2% номинальной стоимости облигаций в рамках частичного досрочного погашения облигаций», — пояснили в суде.
В суде напомнили, что у них в производстве находятся иски, предъявленные к разным компаниям Романа Гольдмана. Так ПАО Росбанк хочет получить с ООО Торговый дом «Мясничий» кредит в 30,4 млн рублей, Центр охраны труда и промышленной безопасности и Комитет по управлению муниципальным имуществом Сухобузимского района предъявили иски к ООО «Объединение АгроЭлита» на общую сумму 951,8 тыс. рублей. Кроме этого, ИП Якушев Е. А. просит признать ООО «АгроЭлита» банкротом. В отношении самого Романа Гольдмана возбуждены уголовные дела, его планируют объявить в международный розыск.
Накануне адвокат Романа Гольдмана заявил, что его подзащитный не сбегал из страны, а уехал отдыхать. Также, по версии защиты, бизнесмен не принимал решения о прекращении работы своего кооператива «Агро Вклад». Защитник отметил, что если у Гольдмана и его холдинга арестовали порядка 383 объектов недвижимости, называть его предприятие «пустышкой» — «необоснованно».