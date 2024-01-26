С «Голдман Групп» хотят взыскать долги по биржевым облигациям на более чем миллиард рублей

В суде напомнили, что у них в производстве находятся иски, предъявленные к разным компаниям Романа Гольдмана. Так ПАО Росбанк хочет получить с ООО Торговый дом «Мясничий» кредит в 30,4 млн рублей, Центр охраны труда и промышленной безопасности и Комитет по управлению муниципальным имуществом Сухобузимского района предъявили иски к ООО «Объединение АгроЭлита» на общую сумму 951,8 тыс. рублей. Кроме этого, ИП Якушев Е. А. просит признать ООО «АгроЭлита» банкротом. В отношении самого Романа Гольдмана возбуждены уголовные дела, его планируют объявить в международный розыск.