ФАС уличила Мамский аэропорт в запрещенной монополистической деятельности

Иркутское УФАС уличило Мамский аэропорт в запрещенной монополистической деятельности. На организацию наложили штраф в 100 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Администрация Мамско-Чуйского района пожаловалась УФАС на нарушения со стороны аэропорта, который прекратил оказывать авиакомпаниям услуги по хранению топлива.
Сотрудники управления в результате расследования подтвердили, что воздушная гавань необоснованно передала оказание услуг по хранению топлива другому хозяйствующему субъекту. Это привело к росту стоимости услуг по заправке судов для перевозчиков.
«Антимонопольный орган рассмотрел дело и признал факт злоупотребления доминирующим положением. Мамский аэропорт был признан нарушившим закон о защите конкуренции. Обществу выдали предписание о прекращении злоупотребления доминирующим положением — оно было исполнено», — уточнили в пресс-службе.
Сейчас отношения между аэропортом и перевозчиками урегулированы.