Новые самолеты «Ладога» поступят в Хабаровский край

Новые самолеты предназначены для смены устаревших Ан-24/26, которые в настоящее время эксплуатируются в парке «Хабаровских авиалиний». Ожидается поставка двух современных воздушных судов. Новые самолеты будут сравнимы по вместимости и размерам с Ан-24, однако они будут современными и обновленными.