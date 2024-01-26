Новые самолеты «Ладога» поступят в Хабаровский край

На Международной выставке-форуме «Россия» компании «Единая Дальневосточная авиакомпания» («ДВА») и «Уральский завод гражданской авиации» (АО «УЗГА») заключили соглашение. Оно направлено на поставку самолетов ТВРС-44 «Ладога» с целью улучшения транспортной доступности в ДФО. Стороны планируют заключить договор на приобретение 15 турбовинтовых самолетов ТВРС-44 «Ладога».
— Для Дальнего Востока и Арктики авиация играет важную роль в обеспечении транспортной доступности. Чаще всего это единственный способ передвижения в этом регионе. Повышение доступности транспорта в социально значимых областях — одна из наших основных задач, — сказал министр РФ по развитию ДВ и Арктики Алексей Чекунков.
Новые самолеты предназначены для смены устаревших Ан-24/26, которые в настоящее время эксплуатируются в парке «Хабаровских авиалиний». Ожидается поставка двух современных воздушных судов. Новые самолеты будут сравнимы по вместимости и размерам с Ан-24, однако они будут современными и обновленными.
Ожидается, что эти современные воздушные суда позволят расширить маршрутную сеть, достигая малых и отдаленных населенных пунктов, что в свою очередь улучшит качество авиаслужб и способствует росту пассажиропотока.