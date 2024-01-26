В Челябинской области подешевели яйца: стоит ли радоваться

В Челябинской области за неделю подешевели куриные яйца. Об этом сообщает региональная Контрольно-счетная палата со ссылкой на данные Росстата. Удешевление пока не приводит в восторг покупателей: цена уменьшилась всего на 0,2% — или на 25 копеек.
Теперь средняя цена десятка яиц в Челябинской области — 142 рубля 10 копеек. Для сравнения, в начале ноября она равнялась 97 рублям 10 копейкам.
В целом по России с 9 по 15 января яйца подешевели на 1%.
— Данное падение связано с поставкой яиц из Турции и Азербайджана, для ввоза которых было принято решение об обнулении ввозной пошлины с 1 января по 30 июня 2024 года, — объяснили в Контрольно-счетной палате.
Эксперты КСП указывают также на снижение темпов инфляции в начале 2024 года. Правда, здесь изменения тоже довольно скромные. За неделю темп роста инфляции уменьшился на 0,07% и составил 7,37%.