В Челябинской области подешевели яйца: стоит ли радоваться

В Челябинской области за неделю подешевели куриные яйца. Об этом сообщает региональная Контрольно-счетная палата со ссылкой на данные Росстата. Удешевление пока не приводит в восторг покупателей: цена уменьшилась всего на 0,2% — или на 25 копеек.