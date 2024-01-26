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Продавцы снимают квартиры с продажи, лишь бы не отдать дешевле: что происходит на рынке жилья в Самаре и снизятся ли цены

Риэлтор Юлия Овечкина: Обвала цен на жилье в Самаре не будет.
Источник: Комсомольская правда

В Самаре некоторые продавцы квартир на вторичном рынке предпочитают вовсе снимать квартиры с продажи, но не снижать на них цены. Об этом журналисту «КП-Самара» рассказала Вице-президент Поволжской гильдии риэлторов Юлия Овечкина.

— Те из частных продавцов, кто сейчас не может продать свое вторичное жилье по интересной для них цене и не готов торговаться и снижать ценник, предпочитают просто-напросто снимать свое объявление и уходить с рынка, — объяснила риэлтор.

Эксперты рассказали «КП-Самара», что сейчас происходит на рынке недвижимости столицы региона и стоит ли ждать снижения цен — или, напротив, их повышения. Выяснилось, что на ситуацию влияет сразу несколько противоречивых факторов.

Новостройки — это в первую очередь рынок улучшения жилищных условий Евгения ГУСЕВА.

На цены на новостройки сильно влияет льготная ипотеки (а это, по оценкам банков, около 75% от всех выданных в последнее время жилищных кредитов). Ее условия ужесточились, повысился первоначальный взнос. А разница между выросшей ключевой ставкой Центробанка (16%) и, например, популярной «Семейной ипотекой» (6% годовых) стала слишком велика, и крупные банки переложили часть расходов на застройщиков. Теперь льготную ипотеку почти везде дают только на дома аккредитованных застройщиков, которые согласились частично компенсировать процентную ставку. И покупатели закономерно опасаются, что застройщики попытаются в свою очередь переложить свои траты на плечи (и кошельки) покупателей, снова подняв цены. Однако эксперты успокаивают, уверяя, что резкого скачка ждать не стоит.

— Рынок жилья зависит не столько от льготной ипотеки, сколько от жилищных потребностей людей, — говорит главный редактор журнала «Строительство. Недвижимость. Rent&Sale» Олег Никитенко. — А новостройки — это в первую очередь рынок улучшения жилищных условий, ведь у большинства самарцев все же есть где жить. Это жилье может быть тесным, не слишком комфортным, не в том районе и т. д., но оно, как правило, есть. С ужесточением льготной ипотеки с рынка уйдут инвесторы, а вот те, кому действительно нужно улучшать жилищные условия, не расхотят это делать. Цены на первичное жилье, скорее всего, сильно меняться не будут. Продавать новостройки дешевле не позволят обязательства, которые застройщики подписывали при оформлении проектного финансирования, да и стройматериалы не дешевеют. А сильно повысить цены не даст конкуренция со стороны вторичного рынка.

Юлия Овечкина отмечает, что новостройки за счет льготных программ по-прежнему остаются популярны у ипотечников. А вот на рынке вторичного жилья, где действуют рыночные процентные ставки по кредитам, цену назначают покупатели с «живыми деньгами» (например, после продажи имеющей недвижимости).

— Спрос на рынке жилья в Самаре сейчас снижен, мы в среднем получаем в пять раз меньше звонков, чем обычно, — отметила эксперт. — Поэтому покупатели с деньгами имеют реальный шанс поторговаться на вторичном рынке и получить хорошую скидку. В то же время какого-то серьезного обвала цен на жилье в Самаре ждать не стоит — предложения сейчас тоже не так уж много, а те продавцы, которые не хотят снижать цены, просто снимают свои объявления, дожидаясь лучших времен. Скорее можно ждать отдельных акций от застройщиков по наименее ликвидным квартирам в новостройках.

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