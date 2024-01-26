Продавцы снимают квартиры с продажи, лишь бы не отдать дешевле: что происходит на рынке жилья в Самаре и снизятся ли цены

— Рынок жилья зависит не столько от льготной ипотеки, сколько от жилищных потребностей людей, — говорит главный редактор журнала «Строительство. Недвижимость. Rent&Sale» Олег Никитенко. — А новостройки — это в первую очередь рынок улучшения жилищных условий, ведь у большинства самарцев все же есть где жить. Это жилье может быть тесным, не слишком комфортным, не в том районе и т. д. , но оно, как правило, есть. С ужесточением льготной ипотеки с рынка уйдут инвесторы, а вот те, кому действительно нужно улучшать жилищные условия, не расхотят это делать. Цены на первичное жилье, скорее всего, сильно меняться не будут. Продавать новостройки дешевле не позволят обязательства, которые застройщики подписывали при оформлении проектного финансирования, да и стройматериалы не дешевеют. А сильно повысить цены не даст конкуренция со стороны вторичного рынка.