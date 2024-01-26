Продавцы снимают квартиры с продажи, лишь бы не отдать дешевле: что происходит на рынке жилья в Самаре и снизятся ли цены

В Самаре некоторые продавцы квартир на вторичном рынке предпочитают вовсе снимать квартиры с продажи, но не снижать на них цены. Об этом журналисту «КП-Самара» рассказала Вице-президент Поволжской гильдии риэлторов Юлия Овечкина.
— Те из частных продавцов, кто сейчас не может продать свое вторичное жилье по интересной для них цене и не готов торговаться и снижать ценник, предпочитают просто-напросто снимать свое объявление и уходить с рынка, — объяснила риэлтор.
Эксперты рассказали «КП-Самара», что сейчас происходит на рынке недвижимости столицы региона и стоит ли ждать снижения цен — или, напротив, их повышения. Выяснилось, что на ситуацию влияет сразу несколько противоречивых факторов.
Новостройки — это в первую очередь рынок улучшения жилищных условий Евгения ГУСЕВА.
На цены на новостройки сильно влияет льготная ипотеки (а это, по оценкам банков, около 75% от всех выданных в последнее время жилищных кредитов). Ее условия ужесточились, повысился первоначальный взнос. А разница между выросшей ключевой ставкой Центробанка (16%) и, например, популярной «Семейной ипотекой» (6% годовых) стала слишком велика, и крупные банки переложили часть расходов на застройщиков. Теперь льготную ипотеку почти везде дают только на дома аккредитованных застройщиков, которые согласились частично компенсировать процентную ставку. И покупатели закономерно опасаются, что застройщики попытаются в свою очередь переложить свои траты на плечи (и кошельки) покупателей, снова подняв цены. Однако эксперты успокаивают, уверяя, что резкого скачка ждать не стоит.
— Рынок жилья зависит не столько от льготной ипотеки, сколько от жилищных потребностей людей, — говорит главный редактор журнала «Строительство. Недвижимость. Rent&Sale» Олег Никитенко. — А новостройки — это в первую очередь рынок улучшения жилищных условий, ведь у большинства самарцев все же есть где жить. Это жилье может быть тесным, не слишком комфортным, не в том районе
Юлия Овечкина отмечает, что новостройки за счет льготных программ по-прежнему остаются популярны у ипотечников. А вот на рынке вторичного жилья, где действуют рыночные процентные ставки по кредитам, цену назначают покупатели с «живыми деньгами» (например, после продажи имеющей недвижимости).
— Спрос на рынке жилья в Самаре сейчас снижен, мы в среднем получаем в пять раз меньше звонков, чем обычно, — отметила эксперт. — Поэтому покупатели с деньгами имеют реальный шанс поторговаться на вторичном рынке и получить хорошую скидку. В то же время какого-то серьезного обвала цен на жилье в Самаре ждать не стоит — предложения сейчас тоже не так уж много, а те продавцы, которые не хотят снижать цены, просто снимают свои объявления, дожидаясь лучших времен. Скорее можно ждать отдельных акций от застройщиков по наименее ликвидным квартирам в новостройках.