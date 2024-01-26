В Уфе на торги за 140 млн рублей выставили кинотеатр «Искра»

Торги пройдут в форме публичного предложения, заявки на участие принимаются с 29 января до 28 марта.



Начальная цена актива составляет 140 млн руб. Цена будет снижаться на протяжении 14 этапов (каждые три дня). На втором-четвертом этапе стоимость лота будет уменьшаться на 10 млн руб., затем — на 1 млн руб.



Имущество принадлежит ООО «Лира» и ООО «Флэйм», оба признаны банкротами в 2022 году. В собственности первого находятся помещения с билетными кассами и зал IMAX с оборудованием площадью 1,2 тыс. кв. м. ООО «Флэйм» принадлежит оставшаяся часть здания площадью 2,6 тыс. кв. м. Здание продается вместе с правом аренды земельного участка с видом разрешенного использования под кинокомплекс площадью 4,5 тыс. кв. м.



Объект был поврежден во время пожара в мае прошлого года. В процессе тушения в нем были выбиты четыре окна и столько же дверей, частично повреждена кровля, пробиты перекрытия, нарушена целостность кровельной мембраны. Часть объекта, принадлежащая ООО «Флэйм», задымлена, по всему зданию остались следы сажи. Имущество ООО «Лира» также пострадало: огнем частично уничтожен фасад здания и инженерные сети, повреждены стеклопакеты, полностью сгорело летнее кафе.



Как сообщал «Ъ-Уфа», конкурсный управляющий должников неоднократно выставлял здание на продажу, однако покупателей не нашлось. Последние торги на понижение проводились в октябре. Тогда начальная цена лота, включая право аренды участка, составляла 145 млн руб.