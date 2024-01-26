Омичам рассказали, когда общественный транспорт в Омске будет как в Москве

«В соответствии с утверждённым эскизом будет проводиться перебрендирование подвижного состава. Не одномоментно, конечно. В первую очередь, брендировать будем подвижной состав, который будет поступать. Например, 10 автобусов, которые поступили к нам в декабре, сейчас проходят перебрендирование», — рассказал Вадим Кормилец.