Омичам рассказали, когда общественный транспорт в Омске будет как в Москве

В эфире «Вести Омск» глава департамента транспорта рассказал о перебрендировании общественного транспорта в Омской области. Согласно планам, городские автобусы будут оранжевого цвета, областные — синего. Троллейбусы станут зелёными, а трамваи сохранят привычный красный цвет.
«В соответствии с утверждённым эскизом будет проводиться перебрендирование подвижного состава. Не одномоментно, конечно. В первую очередь, брендировать будем подвижной состав, который будет поступать. Например, 10 автобусов, которые поступили к нам в декабре, сейчас проходят перебрендирование», — рассказал Вадим Кормилец.
Директор ПАТП № 8 Марат Саликов отметил, что автобусы не перекрашиваются, а обклеиваются специальной плёнкой. Следующие автобусы, которые будут закупаться Омском, уже с завода-изготовителя будут окрашены в соответствии с техническим заданием.
По оценкам Вадима Кормильца, полностью перебрендирование транспорта завершится в Омске через два года.