В Новосибирске социальные выплаты проиндексируют с 1 февраля

Социальные выплаты в России проиндексируют с 1 февраля 2024 года. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.
Размер индексации составил 7,4%. Также с 1 февраля вырастет сумма на ежемесячные денежные выплаты инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, ликвидаторам на Чернобыльской АЭС и Героям России. Об этом новосибирцам напомнили в региональном отделении Социального фонда.
Сумма единовременного пособия при рождении ребенка увеличится до 24,6 тысяч рублей. Размер материнского капитала в России в 2024 году составит 630,4 тысячи рублей. На второго и последующих малышей — до 834 тысяч.