Красноярка пожаловалась на почту из-за того, что ей не доставили журналы

Жительница Красноярска обратилась с жалобой в ведомство. Она рассказала, что была подписана на двухмесячную рассылку журналов, но они не были доставлены в срок.
В ведомстве рассказали, что почта была обязана обеспечить своевременную доставку товаров, согласно подписке. Если потребитель не получил свое издание, то он может сделать следующее:
♦️Назначить новый срок доставки;
♦️Потребовать возмещения расходов на приобретение журнала в другом месте;
♦️Потребовать возврата за подписку;
♦️Потребовать уменьшения цены подписки;
♦️Расторгнуть договор;
♦️Согласиться на доставку экземпляра другого журнала.
Роспотребнадзор вынес предостережение почте.