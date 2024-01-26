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Красноярка пожаловалась на почту из-за того, что ей не доставили журналы

Об этом рассказали в телеграм-канале Роспотребнадзора.
Красноярка пожаловалась на почту из-за того, что ей не доставили журналы
Источник: Freepik

Жительница Красноярска обратилась с жалобой в ведомство. Она рассказала, что была подписана на двухмесячную рассылку журналов, но они не были доставлены в срок.

В ведомстве рассказали, что почта была обязана обеспечить своевременную доставку товаров, согласно подписке. Если потребитель не получил свое издание, то он может сделать следующее:

♦️Назначить новый срок доставки;

♦️Потребовать возмещения расходов на приобретение журнала в другом месте;

♦️Потребовать возврата за подписку;

♦️Потребовать уменьшения цены подписки;

♦️Расторгнуть договор;

♦️Согласиться на доставку экземпляра другого журнала.

Роспотребнадзор вынес предостережение почте.

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