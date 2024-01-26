Узбекистан и Китай договорились об увеличении авиарейсов до 100 в неделю

Количество авиарейсов между Узбекистаном и Китаем увеличится до 100 в неделю (по 50 рейсов для авиакомпаний каждой страны), сообщает Минтранс. Это предусмотрено протоколом соглашения, подготовленного по результатам переговоров в Пекине между делегацией Министерства транспорта Узбекистана и авиационной администрацией Китая.
Документ также предусматривает расширение географии полетов, создание возможностей для узбекских и китайских авиакомпаний летать в любые города двух стран (на данный момент для полетов выделено 7 городов).
Кроме того, отменяются ограничения на количество авиакомпаний, предоставляющих свои услуги (в настоящее время их только три).
Соглашение вступит в силу после дополнительной встречи авиационных администраций двух стран в апреле этого года по окончании внутригосударственных процедур Китая в соответствии с законодательством страны.