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Узбекистан и Китай договорились об увеличении авиарейсов до 100 в неделю

В Пекине достигнуто соглашение об увеличении количества рейсов между двумя странами и расширении географии полетов.
Узбекистан и Китай договорились об увеличении авиарейсов до 100 в неделю
Источник: mintrans.uz

Количество авиарейсов между Узбекистаном и Китаем увеличится до 100 в неделю (по 50 рейсов для авиакомпаний каждой страны), сообщает Минтранс. Это предусмотрено протоколом соглашения, подготовленного по результатам переговоров в Пекине между делегацией Министерства транспорта Узбекистана и авиационной администрацией Китая.

Документ также предусматривает расширение географии полетов, создание возможностей для узбекских и китайских авиакомпаний летать в любые города двух стран (на данный момент для полетов выделено 7 городов).

Кроме того, отменяются ограничения на количество авиакомпаний, предоставляющих свои услуги (в настоящее время их только три).

Соглашение вступит в силу после дополнительной встречи авиационных администраций двух стран в апреле этого года по окончании внутригосударственных процедур Китая в соответствии с законодательством страны.