Узбекистан и Китай договорились об увеличении авиарейсов до 100 в неделю

Количество авиарейсов между Узбекистаном и Китаем увеличится до 100 в неделю (по 50 рейсов для авиакомпаний каждой страны), сообщает Минтранс. Это предусмотрено протоколом соглашения, подготовленного по результатам переговоров в Пекине между делегацией Министерства транспорта Узбекистана и авиационной администрацией Китая.