В Башкирии появится еще 46 новых туристических объектов

В осенне-зимнем сезоне прошлого года на территории Башкирии ввели в эксплуатацию 10 туристических объектов. Так, первых посетителей принял дом отдыха «Тюменяк» в Туймазинском районе. Гамир Галимов получил субсидию благодаря конкурсу на реализацию инвестпроектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в Башкирии. На полученный грант он завершил строительство двух модульных домов в виде купола на территории дома отдыха «Тюменяк». Они подходят для круглогодичного использования.