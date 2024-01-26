В Башкирии появится еще 46 новых туристических объектов

«Сейчас для организации хорошего отдыха далеко ехать не нужно. Предприниматели региона создают все условия для круглогодичного комфортного отдыха вдали от городской суеты. Продолжим субсидировать возведение модульных некапитальных строений и в текущем году», — подчеркнул министр предпринимательства и туризма республики Рустем Афзалов.
В осенне-зимнем сезоне прошлого года на территории Башкирии ввели в эксплуатацию 10 туристических объектов. Так, первых посетителей принял дом отдыха «Тюменяк» в Туймазинском районе. Гамир Галимов получил субсидию благодаря конкурсу на реализацию инвестпроектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в Башкирии. На полученный грант он завершил строительство двух модульных домов в виде купола на территории дома отдыха «Тюменяк». Они подходят для круглогодичного использования.
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Нацпроекты реализуются по решению президента РФ с 2019 года.
Как сообщал ранее Башинформ, Башкирия вошла в число финалистов премии Russian Travel Awards.