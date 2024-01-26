Россияне смогут устанавливать самозапрет на кредиты через банки и МФО

Самозапрет на кредиты можно будет устанавливать не только на портале «Госуслуги» и в многофункциональных центрах (МФЦ), но и напрямую через банки и микрофинансовые организации (МФО). Об этом сообщает РБК со ссылкой на рабочую версию законопроекта ко второму чтению, предполагающего поправки в законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях».