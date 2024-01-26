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Неужели в Молдове может что-то дешеветь: «Молдовагаз» направил в НАРЭ запрос о снижении цены на газ для жителей страны на 12,5%

Основным фактором, обусловившим необходимость пересмотра тарифов, стало существенное снижение закупочных цен на природный газ.
Источник: Комсомольская правда

АО «Молдовагаз» направило в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запрос на пересмотр тарифа на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам в 2024 году. Согласно проекту расчёта, средневзвешенный тариф на поставку природного газа предлагается уменьшить до 13 347 леев за тысячу кубических метров, или на 12,5%.

Основными факторами, обусловившими необходимость пересмотра тарифов, стало существенное снижение закупочных цен на природный газ на голландском споте TTF, а также значительное уменьшение корректирующей составляющей регулируемого дохода поставщика (тарифных отклонений) за 2023 год, сообщил глава АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.