Неужели в Молдове может что-то дешеветь: «Молдовагаз» направил в НАРЭ запрос о снижении цены на газ для жителей страны на 12,5%

АО «Молдовагаз» направило в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запрос на пересмотр тарифа на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам в 2024 году. Согласно проекту расчёта, средневзвешенный тариф на поставку природного газа предлагается уменьшить до 13 347 леев за тысячу кубических метров, или на 12,5%.
Основными факторами, обусловившими необходимость пересмотра тарифов, стало существенное снижение закупочных цен на природный газ на голландском споте TTF, а также значительное уменьшение корректирующей составляющей регулируемого дохода поставщика (тарифных отклонений) за 2023 год, сообщил глава АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.