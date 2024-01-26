Доллар дорожает перед выходными

МИНСК, 26 янв — Sputnik. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже отечественный рубль укреплялся только в сравнении с российской валютой.
В пятницу на старте сессии спрос и предложение на европейскую валюту не наблюдались. При необходимости Нацбанк использует для определения курса результат предыдущей успешной сессии.
При этом американская валюта на фоне значительного роста ВВП продолжает укрепляться. По состоянию на 10:38 доллар прибавил еще 0,36% и поднялся на уровень в 3,1750 белорусского рубля.
Российская валюта на фоне колебаний сырьевых товаров просела по состоянию на 10:38 на 0,31%. На бирже за 100 российских предлагали 3,5599 белорусского рубля.
Валюта Поднебесной, несмотря на плохие ожидания инвесторов от ситуации с фондовым рынком в КНР, по состоянию на 10:34 прибавила еще 0,10%. На торгах за 10 юаней просили 4,4063 белорусского рубля.