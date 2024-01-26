В Омске снесут две аварийные двухэтажки

Ранее омичи пожаловались в информационный центр СК РФ на то, что их дом по 4-й Транспортной признали аварийным в 2017 году, но не расселили до сих пор. Недавно, наоборот, жители ветхого дома по улице 50 лет Профсоюзов отказались покидать квартиры, потому что хотели добиться для себя постоянного жилья, а не временного, в маневренном фонде. Ситуация разрешилась, когда женщине предоставили квартиру.