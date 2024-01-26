Wildberries арендовал новые складские площади в Шушарах

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries арендовал у онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру» 27,9 тыс. кв. м складских площадей в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС представители компаний. В Wildberries добавили, что новый сортировочный центр откроется в начале февраля.
«Мы сдали в субаренду Wildberries 27,9 тыс. кв. м складских площадей в Шушарах. Этот склад находится в процессе наполнения нашими товарными категориями и пока есть свободные площади. Мы понимаем, в какой ситуации находятся коллеги по рынку, поэтому тоже хотим помочь», — сообщил директор по развитию товародвижения «Всеинструменты.ру» Артем Серенков, слова которого привели в компании.
В Wildberries также указали, что сортировочный центр сможет принять около 1,6 тыс. занятых со склада в Шушарах. «В начале февраля Wildberries откроет новый сортировочный центр — договор на аренду помещения с компанией “Всеинструменты.ру” уже подписан. Точную дату открытия сортировочного центра сможем сообщить чуть позже», — сказали в пресс-службе онлайн-ретейлера.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости написал, что Wildberries закрыл сделку по субаренде 27,9 тыс. кв. м в логопарке «PNK парк Шушары-3» в Петербурге с DIY-ретейлером «Всеинструменты.ру». Эту информацию изданию подтвердили стороны и консультант сделки IBC Real Estate. Также маркетплейс, как написал «Коммерсант», арендовал 9,5 тыс. кв. м на складе продуктовой сети «Лента». По оценке партнера NF Group Константина Фомиченко, слова которого приводит издание, за два новых склада Wildberries будет платить 360−400 млн рублей ежегодно.