Wildberries арендовал новые складские площади в Шушарах

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости написал, что Wildberries закрыл сделку по субаренде 27,9 тыс. кв. м в логопарке «PNK парк Шушары-3» в Петербурге с DIY-ретейлером «Всеинструменты.ру». Эту информацию изданию подтвердили стороны и консультант сделки IBC Real Estate. Также маркетплейс, как написал «Коммерсант», арендовал 9,5 тыс. кв. м на складе продуктовой сети «Лента». По оценке партнера NF Group Константина Фомиченко, слова которого приводит издание, за два новых склада Wildberries будет платить 360−400 млн рублей ежегодно.