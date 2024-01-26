Новый железнодорожный тоннель откроют в Приморье в 2024 году

В марте текущего года состоится сбойка железнодорожного тоннеля Шкотово — Смоляниново в Приморье. А до конца 2024-го сооружение введут в эксплуатацию. Такие сроки были оговорены на встрече губернатора края Олега Кожемяко с руководством компании ОАО «РЖД».