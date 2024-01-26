Новый железнодорожный тоннель откроют в Приморье в 2024 году

До конца 2024 в Приморье откроют новый железнодорожный тоннель. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В марте текущего года состоится сбойка железнодорожного тоннеля Шкотово — Смоляниново в Приморье. А до конца 2024-го сооружение введут в эксплуатацию. Такие сроки были оговорены на встрече губернатора края Олега Кожемяко с руководством компании ОАО «РЖД».
Руководитель Дальневосточной железной дороги Евгений Вейде, рассказал, что сейчас в Приморье начали тестировать новый электропоезд, который в скором времени запустят в эксплуатацию. Уже концу года планируется обновить коло половины поездов.
Напомним, ранее во Владивостоке началась обкатка первой на ДВЖД электрички, полностью укомплектованной деталями российского производства.