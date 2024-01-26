В Свердловской области за неделю цена на яйца снизилась на 0,9%

Кроме того, по данным на 25 января, средняя стоимость 1 кг картофеля составляет 26 ₽ (-1,13%), пшена — 66 ₽ (-1%), куриного мяса — 212 ₽ (-0,9%).



При этом средняя стоимость 1 кг огурцов выросла на 7,6%, до 232 ₽, репчатого лука — на 6,2%, до 33 ₽, помидоров — на 4,3%, до 267 ₽, моркови — на 4%, до 42 ₽, печенья — на 3,5%, до 258 ₽