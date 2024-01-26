КГД становится органом валютного контроля

С 1 января 2024 года Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан становится одним из органов валютного контроля, сообщает пресс-служба КГД.
Как отметили в ведомстве, в соответствии с законом РК «О валютном регулировании и валютном контроле» от 2 июля 2018 года на КГД МФ РК возложена функция по мониторингу и контролю репатриации национальной и (или) иностранной валюты, отработке информации по предполагаемым нарушениям, осуществлению документальных проверок и иных форм валютного контроля, практике привлечения к ответственности за нарушения требования по репатриации национальной и (или) иностранной валюты, а также сроков предоставления информации и подтверждающих документов по валютным делам, в том числе передача в правоохранительные органы.
Комитетом приняты меры, направленные на репатриацию (возврат) валюты, борьбы с нарушениями валютного законодательства и содействия возврату незаконно выведенного капитала.
Получен доступ к информационным системам Национального банка Республики Казахстан для осуществления мониторинга экспортно-импортных операций. Разработаны инструкции по бизнес процессам, рассмотрены материалы по нарушениям валютного законодательства.
По информации КГД, в 2024 году планируется провести подготовительные работы по разработке информационной системы Комитета государственных доходов по валютному контролю. Ведется соответствующая работа по автоматизации процессов, также прорабатывается вопрос дальнейшей интеграции в ИС Комитета государственных доходов.
В данном направлении также проделана большая норматворческая работа, а именно внесены изменения в следующие законодательные акты:
Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» в части наделения КГД МФ РК функциями валютного контроля и его компетенциями, в том числе по осуществлению проверок; Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях в части передачи функции по привлечению лиц за нарушение валютного законодательства в части репатриации валютной выручки; Закон РК «О Национальном Банке Республики Казахстан» в части наделения КГД МФ РК функцией по осуществлению валютного контроля; Предпринимательский Кодекс в части нераспространения процедуры анализа регуляторного воздействия на проекты нормативных правовых актов КГД по вопросам валютного регулирования; утверждены совместные Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан с Национальным банком Республики Казахстан; внесены изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года № 387 «О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан» в части наделения функциями осуществления мониторинга репатриации валюты по экспортно-импортным операциям; в настоящее время в мажилисе парламента Республики Казахстан находятся поправки по внесению изменений и дополнений в КОАП в статьи 244, 244−1 и 251 «Нарушение порядка получения учетного номера», «Непредставление или представление с нарушением установленного срока информации и (или) документов» и «Невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты».