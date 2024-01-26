«Казтрансойл» в 2024 году увеличит транзит нефти из РФ в Узбекистан в 3,5 раза

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Оператор магистрального нефтепровода «Казтрансойл» в 2024 году планирует осуществить транзит 550 тыс. тонн нефти из России в Узбекистан через территорию Казахстана, сообщила пресс-служба компании.
Прошлогодние поставки составили 154,3 тыс. тонн «черного золота».
«В 2024 году объем транзита российской нефти через территорию Республики Казахстан в Республику Узбекистан увеличится с запланированных 500 тыс. тонн до 550 тыс. тонн», — говорится в сообщении.
Из них 25 тыс. тонн поставят в январе в соответствии с графиком, утвержденным Минэнерго Казахстана.
Напомним, что перекачку российской нефти в Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов «Казтрансойла» начали в 2017 году. Объем транзита тогда составил 67,9 тыс. тонн, в 2018 году — 35,8 тыс. тонн. В 2019—2022 годах транзит российской нефти через Казахстан в Узбекистан не осуществлялся.
Для справки: АО «Казтрансойл» — национальный оператор магистрального нефтепровода в Казахстане. Входит в группу «Казмунайгаз». Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. километров.