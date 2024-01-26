«Казтрансойл» в 2024 году увеличит транзит нефти из РФ в Узбекистан в 3,5 раза

Напомним, что перекачку российской нефти в Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов «Казтрансойла» начали в 2017 году. Объем транзита тогда составил 67,9 тыс. тонн, в 2018 году — 35,8 тыс. тонн. В 2019—2022 годах транзит российской нефти через Казахстан в Узбекистан не осуществлялся.