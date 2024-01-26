Водителям автобусов будут платить больше, чем среднему омичу

Директор департамента транспорта мэрии Омска Вадим Кормилец и директор ПП-8 Марат Саликов в эфире программы «Вести Омск» рассказали о ситуации на рынке труда. По словам главы дептранса, за год в регионе нехватка водителей увеличилась на 20%. В связи с этим водителям планируют увеличить зарплаты. Такое решение Кормилец считает эффективным для решения проблемы.