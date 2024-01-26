Водителям автобусов будут платить больше, чем среднему омичу

Директор департамента транспорта мэрии Омска Вадим Кормилец и директор ПП-8 Марат Саликов в эфире программы «Вести Омск» рассказали о ситуации на рынке труда. По словам главы дептранса, за год в регионе нехватка водителей увеличилась на 20%. В связи с этим водителям планируют увеличить зарплаты. Такое решение Кормилец считает эффективным для решения проблемы.
Марат Саликов рассказал, что сейчас в среднем водители получают 73 тысячи рублей с учётом переработок. При норме выработки 168 часов в месяц им выплачивают 55 тысяч.
«Наша задача в этом году — при сохранении данной нормы выработки поднять заработную плату водителей до 70 тысяч рублей. Увеличивается стоимость каждого часа работы водителя», — сообщил Вадим Кормилец, подчеркнув, что бюджет может себе это позволить.
Ранее в мэрии обсуждали актуальную проблему нехватки водителей. Чиновники пробуют разные варианты, например, приглашают на работу омичек.