Доллар и евро подорожали перед выходными

МИНСК, 26 янв — Sputnik. В результате торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже отечественный рубль подешевел в сравнении с валютной корзиной.
Сегодня состоялись торги европейской валютой, которая ощущает поддержку от продолжения жесткой монетарной политики. Евро подорожал на 0,28% и поднялся до отметки в 3,4468 белорусского рубля.
При этом после данных о том, что ВВП США вырос больше, чем планировалось в годовом значении, американская валюта продолжила дорожать. Доллар укрепился на 0,65% и замер на уровне в 3,1843 белорусского рубля.
Российская валюта в сложившейся ситуации потеряла 0,28% от своей предыдущей стоимости. На торгах за 100 российских предлагали 3,5608 белорусского рубля.
Валюта Поднебесной в пятницу также подорожала на 0,31%. На бирже за 10 юаней нужно было заплатить 4,4156 белорусского рубля.