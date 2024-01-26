В Волгоградской области предлагаемые зарплаты выросли на 25%

Как выяснили специалисты hh.ru, к концу 2023 года в стране предлагаемые работодателями зарплаты увеличились на 22%. Ожидания кандидатов по зарплате при этом выросли на 20%.
В ЮФО рост зарплатных предложений составил 25%, а ожидания по доходам у соискателей прибавили 11%.
В Волгоградской и Ростовской областях предлагаемые зарплаты за год стали больше на 25%. В Астраханской области показатель вырос на 23%, в Республике Калмыкия — на 19%, в Краснодарском крае — на 17%.
А вот ожидания кандидатов по зарплате сильнее всего стали в Астраханской области — на 25%. В Волгоградской области желаемые доходы у соискателей увеличились на 22%.
Самые высокие зарплаты в ЮФО работодатели предлагают в Краснодарском крае и Ростовской области — 49,9 и 49,8 тыс. руб. соответственно. Также в топ-3 вошла Волгоградская область — размер средних предложений вырос до 44,5 тыс. руб. в месяц.