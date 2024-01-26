Пособие по безработице увеличат в феврале 2024 года

В 2025 году нововведения в сфере содействия занятости продолжатся. Россиянам разрешат вставать на учет в центре занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания, а также брать подработку, не снимаясь с учета в центре занятости и сохраняя право на пособие по безработице. Каждому соискателю будут составлять индивидуальный план поиска работы.