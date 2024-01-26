Пособие по безработице увеличат в феврале 2024 года

С начала 2024 года право на максимальное пособие по безработице получили индивидуальные предприниматели и самозанятые. Выплаты назначат тем, кто подтвердит, что за год до регистрации в центре занятости они работали в найме не менее 26 недель.
Кроме того, с 1 февраля 2024 года будут проиндексированы минимальное и максимальное пособия по безработице будут индексироваться: выплата составит соответственно 1 613 рублей и 13 751 рубль.
Также работодателей обязали выделять минимальное количество рабочих мест для людей с инвалидностью. С 1 сентября 2024 года каждый регион будет определять их число самостоятельно — оно должно составить от 2 до 4%.
В 2025 году нововведения в сфере содействия занятости продолжатся. Россиянам разрешат вставать на учет в центре занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания, а также брать подработку, не снимаясь с учета в центре занятости и сохраняя право на пособие по безработице. Каждому соискателю будут составлять индивидуальный план поиска работы.