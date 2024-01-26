Владелец самостроя Park Cafe отказался от иска к мэрии Новосибирска на 250 миллионов

В карточке дела на сайте Арбитражного суда Новосибирской области указана лишь сумма иска — 250 406 738 рублей. Кроме того, заявитель также ходатайствовал о принятии неких обеспечительных мер. Между тем, само здание на тот момент давно должно быть снесено по решению суда. Муниципалитет обратился в арбитраж с соответствующим иском еще в ноябре 2020 года.
Ну, а 23 января 2024 года представители ООО «Антрацит» полностью отказались от исковых требований по взысканию с мэрии многомиллионных убытков. Согласно нормам Арбитражно-процессуального кодекса РФ, теперь компания больше никогда не сможет заявить это требование в судебном порядке. Так что инцидент, по факту, можно сказать, исчерпан.
Напомним, что по итогам длительной судебной эпопеи было вынесено окончательное решение о сносе постройки с Park Cafe. Об этом стало известно после того как кассационная инстанция АС Западно-Сибирского округа оставила в силе постановление апелляции и отказала в жалобе ООО «Антрацит». Собственник был обязан демонтировать сооружение, однако не стал этого делать. У самой мэрии и привлеченных в рамках исполнительного производства судебных приставов на снос здания не нашлось средств. Неожиданный поворот в этой истории произошел в июне 2022 года, когда городские власти внезапно отозвали исполнительный лист о сносе спорного объекта и обратились с иском о признании за собой права собственности на него. Однако арбитраж полностью отказал мэрии в удовлетворении исковых требований, и данное решение также вступило в законную силу.
Демонтаж скандально известного здания начался только в конце прошлого года, в данный момент оно снесено.
Между тем, мэрия Новосибирска предъявила к ООО «Антрацит» иск на сумму 482 тысячи рублей из-за долга по аренде муниципального земельного участка. Заявление сейчас рассматривает Арбитражный суд Новосибирской области.
Иван ЛУДНОВ.