Владелец самостроя Park Cafe отказался от иска к мэрии Новосибирска на 250 миллионов

Напомним, что по итогам длительной судебной эпопеи было вынесено окончательное решение о сносе постройки с Park Cafe. Об этом стало известно после того как кассационная инстанция АС Западно-Сибирского округа оставила в силе постановление апелляции и отказала в жалобе ООО «Антрацит». Собственник был обязан демонтировать сооружение, однако не стал этого делать. У самой мэрии и привлеченных в рамках исполнительного производства судебных приставов на снос здания не нашлось средств. Неожиданный поворот в этой истории произошел в июне 2022 года, когда городские власти внезапно отозвали исполнительный лист о сносе спорного объекта и обратились с иском о признании за собой права собственности на него. Однако арбитраж полностью отказал мэрии в удовлетворении исковых требований, и данное решение также вступило в законную силу.