Землетрясение в Алматы: стоит ли ожидать изменения цен на жилье и землю

«Собственники начнут поднимать цены, но хочу предупредить, чтобы продавцы не строили себе иллюзий. Конечно, спрос будет, люди будут выбирать, но хочу напомнить, что не у всех есть такие возможности, поскольку сейчас нет льготных ипотечных программ. Я это говорю для того, чтобы продавцы сейчас сильно не завышали цены. У них просто появится шанс продать, потому что частный сектор в 2023 году, начиная с осени, очень плохо продавался. И тот продавец, который будет торговаться, удачно продаст свою недвижимость», — заявила она.