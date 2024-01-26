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Первый в Центральной Азии частный аэродром построят в Ахангаране

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Первый в Узбекистане и единственный в ЦА частный аэродром появится в Ахангаране, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на администрацию Ташобласти.
Источник: Podrobno.uz

Соглашения о строительстве аэродрома в махалле «Янги Хаёт» Ахангаранского района Ташкентской области было подписано в Шэньчжэне рамках узбекско-китайского бизнес-форума.

Первый в стране частный аэродром будет построен со 100-процентным участием китайского капитала. Стоимость проекта оценивается в 380 миллионов долларов.

Планируется, что строительство воздушной гавани стартует во второй половине этого года.

Отметим, что будущий частный аэродром в Ахангаране станет первым объектом такого рода не только для Узбекистана, но и всей Центральной Азии.