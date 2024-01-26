Первый в Центральной Азии частный аэродром построят в Ахангаране

Соглашения о строительстве аэродрома в махалле «Янги Хаёт» Ахангаранского района Ташкентской области было подписано в Шэньчжэне рамках узбекско-китайского бизнес-форума.
Первый в стране частный аэродром будет построен со 100-процентным участием китайского капитала. Стоимость проекта оценивается в 380 миллионов долларов.
Планируется, что строительство воздушной гавани стартует во второй половине этого года.
Отметим, что будущий частный аэродром в Ахангаране станет первым объектом такого рода не только для Узбекистана, но и всей Центральной Азии.