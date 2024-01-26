Первый в Центральной Азии частный аэродром построят в Ахангаране

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Первый в Узбекистане и единственный в ЦА частный аэродром появится в Ахангаране, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на администрацию Ташобласти.