В Беларуси с 1 февраля вводятся в действие новые стандарты в области инноваций

Инновационное развитие любой отрасли тесно увязывается с изучением и внедрением передовых требований, в том числе к управленческим технологиям, повышением компетенций персонала и новыми знаниями.
С 1 февраля 2024 года в Беларуси вводятся четыре новых государственных стандарта в области менеджмента инноваций. Они подготовлены в рамках программы разработки государственных стандартов в области инновационного менеджмента, утвержденной Госстандартом, и гармонизированы с международными стандартами серии ISO 56000. Разработчик — Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС).
Данные стандарты устанавливают терминологический аппарат, связанный с инновациями, организацией, целями, знанием, интеллектуальной собственностью, инициативами в области инноваций, пригодностью и оценкой инноваций. Они также помогут организациям оценить свои сильные и слабые стороны в области инноваций, понять ценность и выгоды проведения оценки менеджмента инноваций, который является ключевой предпосылкой для создания ценности и будущего развития.
Каждая организация, вовлеченная в инновационные инициативы, в той или иной форме обращается к интеллектуальной собственности. Стандарты также предоставляют руководство, инструменты и методы менеджмента в сфере интеллектуальной собственности.
В настоящее время ведется работа еще над четырьмя стандартами, идентичными серии ISO 56000. Они будут подготовлены и приняты в Беларуси в качестве государственных после их принятия на международном уровне.
Также БелГИСС является отраслевой лабораторией Госстандарта и центром коллективного пользования уникальным научным оборудованием. Здесь функционирует современный испытательный центр, гордостью которого является радиобезэховая камера. Ее возможности позволяют испытывать по параметрам электромагнитной совместимости и электробусы, и сельскохозяйственную технику, и крупногабаритное оборудование. Именно это делает ее уникальной как в стране, так и на пространстве СНГ. Наличие такой испытательной площадки также имеет важное значение для производителей как возможность оперативно дорабатывать образцы своей продукции при постановке на производство и тем самым сокращать временные затраты на ее выпуск.
Потенциал испытательного центра постоянно совершенствуется. Так, в настоящее время готовится к вводу в эксплуатацию новое оборудование, которое расширит диапазон проводимых испытаний транспортных средств, в том числе электро-, систем управления, вычислительных систем, компонентов авиационной и других видов техники.
Среди планов на ближайшую перспективу — создание аэроклиматической камеры, которая позволит проводить испытания транспортных средств и другой продукции на устойчивость к внешним воздействиям: повышенные/пониженные температуры, влажность, наличие конденсированных осадков (иней, роса), воздействие потоком воздуха
Такой испытательной площадки, соответствующей по своим характеристикам современным требованиям и тенденциям, пока нет в Беларуси. Ее наличие позволит значительно ускорить проведение указанных испытаний, сымитировав естественные условия воздействия, что в свою очередь позволит быстрее выводить на рынок новую продукцию.