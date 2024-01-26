В Беларуси с 1 февраля вводятся в действие новые стандарты в области инноваций

Также БелГИСС является отраслевой лабораторией Госстандарта и центром коллективного пользования уникальным научным оборудованием. Здесь функционирует современный испытательный центр, гордостью которого является радиобезэховая камера. Ее возможности позволяют испытывать по параметрам электромагнитной совместимости и электробусы, и сельскохозяйственную технику, и крупногабаритное оборудование. Именно это делает ее уникальной как в стране, так и на пространстве СНГ. Наличие такой испытательной площадки также имеет важное значение для производителей как возможность оперативно дорабатывать образцы своей продукции при постановке на производство и тем самым сокращать временные затраты на ее выпуск.