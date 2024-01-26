Прием заявок на участие в программе «Елорда Жастары» стартует в Астане

С 1 февраля 2024 года прием заявок будет осуществляться электронно через портал birge.astana.kz (инструкция по подаче заявки размещена на сайте zhilfond.kz в объявлении по программе, в разделе «Новости») с 1 февраля с 9 часов по 6 февраля до 23:59.