Прием заявок на участие в программе «Елорда Жастары» стартует в Астане

С 1 февраля 2024 года прием заявок будет осуществляться электронно через портал birge.astana.kz (инструкция по подаче заявки размещена на сайте zhilfond.kz в объявлении по программе, в разделе «Новости») с 1 февраля с 9 часов по 6 февраля до 23:59.
Программа позволяет приобрести собственную квартиру на первичном/вторичном рынке в столице через АО «Отбасы банк».
Всего банк предоставит 80 кредитных займов.
Условия программы: максимальная сумма займа — 18 млн тенге; первоначальный взнос — 10%; ставка по займу — 5% годовых; срок кредитования до 25 лет.
Общие требования:
— возраст, не достигший 35 лет на момент подачи заявки;
— наличие постоянной беспрерывной адресной регистрации в городе Астане за последний 1 год;
— отсутствие арендного жилья с правом выкупа, арендного жилья без права выкупа или жилья на праве собственности (общей совместной собственности супругов, общей долевой собственности совместно с другими членами семьи, включаемых в заявление), за исключением в аварийном состоянии, грозящем обвалом (обрушением) за последние 5 лет и на момент подачи заявки;
— стаж официальной работы участника в выбранной сфере не менее последнего одного года на момент подачи заявления;
— наличие депозитного счета в АО «Отбасы банк» с накопленной суммой не меньше 1.8 млн тенге;
— наличие дохода от трудовой или предпринимательской деятельности (без учета пенсионных отчислений, индивидуального подоходного налога и иных обязательных отчислений) за последние 6 месяцев на каждого члена семьи до 6-кратной величины прожиточного минимума включительно (260 442 тг.).
Участие могут принять работники как госучреждений, так и частных организаций Астаны, по следующим сферам деятельности:
1. здравоохранение (медицинские работники, за исключением технического и административного персонала);
2. образование (педагогические работники, за исключением технического и административного персонала);
3. культура (профильные работники, за исключением технического и административного персонала);
4. спорт (спортсмены и тренеры-преподаватели, за исключением технического и административного персонала);
5. социальная сфера (профильные сотрудники, за исключением технического и административного персонала);
6. вузы и НИИ (преподаватели и научные сотрудники, за исключением технического и административного персонала);
7. журналисты (журналисты, корреспонденты, продюсеры, верстальщики, редакторы, режиссеры, звукорежиссеры, теле-радиоведущие, фотографы, инженеры по телерадиовещанию, графические и мультимедийные дизайнеры, техники по телерадиовещанию, аудио-видео операторы, монтажеры по телекоммуникациям, контент-менеджеры, осветители, веб-дизайнеры, менеджеры по медиапланированию, медиааналитики, за исключением технического и административного персонала);
8. профильные сотрудники коммунальных предприятий/ учреждений города Астаны (исключая сотрудников организаций в отраженных выше сферах, в том числе технический и административный персонал);
9. граждане, не достигшие 35 лет, состоящие в очереди на жилье по категории «дети-сироты» в городе Астане, независимо от сферы деятельности;
10. сотрудники департамента полиции города Астаны (профильные сотрудники, за исключением технического и административного персонала);
11. сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны (профильные сотрудники, за исключением технического и административного персонала).
Выбранная сфера при заполнении заявки на участие должна совпадать со сферой, в которой вы осуществляете трудовую деятельность.
Перечень необходимых документов:
1. ЭЦП;
2. Свидетельство о государственной регистрации гражданского состояния (рождение детей, заключение брака, расторжение брака
3. Справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества на заявителя и всех членов семьи по Республике Казахстан (справка должна быть получена день в день на момент подачи заявки, с портала электронного правительства РК — egov.kz);
4. Справка с места работы, выданная на фирменном бланке организации с указанием даты выдачи справки, исходящего номера, даты трудоустройства и занимаемой должности и должностного оклада;
5. Документы, подтверждающие трудовой стаж в соответствии со статьей 35 Трудового кодекса РК (послужной список, трудовая книга или т.п.);
6. Выписка о пенсионных отчислениях за весь период трудовой деятельности на обоих супругов (при наличии супруг/а);
7. При наличии: справка об инвалидности на заявителя или его членов семьи (супруг/а, дети);
8. Справка о наличии депозитного счета в АО «Отбасы банк» с указанием накопленной суммы на депозите (на обоих супругов при наличии, сумма накоплений должна быть не меньше 1, 8 млн тенге);
9. Справка с места работы о доходах за последние 6 месяцев на обоих работающих супругов (при наличии супруга (и));
10. Документ о высшем или средне-специальном образовании;
11. Сканированный вариант согласия супруга/и (при наличии) на сбор и обработку персональных данных с подписью и датой (форма согласия размещена на сайте zhilfond.kz в объявлении по данной программе, в разделе «Новости»).
Как осуществляется отбор?
Отбор участников будет производиться с использованием начисления баллов от наибольшего к наименьшему:
— за полный 1 год стажа работы в выбранной сфере — 5 баллов, за неполный год стажа работы в выбранной сфере — 3 балла;
— гражданам, подавшим заявки, как состоящие на учете нуждающихся в жилье из коммунального жилищного фонда по категории «Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей» в городе Астане, начисляются за полный 1 год стажа работы — 5 баллов, за неполный год стажа работы — 3 балла, независимо от сферы деятельности;
— наличие у заявителя или у супруга (-и) инвалидности I, II, III группы или детей с инвалидностью — 10 баллов.
Если инвалидность имеется у нескольких членов семьи, баллы начисляются на каждого члена семьи с инвалидностью.
В случае набора участниками одинаковых баллов, преимущество получает участник, старший по возрасту.